Spinal Tap : la mythique guitare à 6 manches mise en vente aux enchères

Il faudra débourser une sacré somme si vous voulez vous acheter cet objet à la fois comique et légendaire.

On le sait, la guitare a une place un peu à part dans l'univers du rock. C'est clairement l'instrument qui est le plus "sanctifié", quelle que soit sa déclinaison : classique, folk, électriques, ou même les guitares basses, ce sont souvent les artistes derrière la guitare qui récoltent le plus de lumière. Pas un hasard si tous les grands groupes du rock s'empressent de sortir des guitares en collaboration avec de grosses marques. Mais aujourd'hui, on va parler d'une guitare un peu unique et légendaire : l'instrument à 6 manches, issu de l'univers "Spinal Tap".

Pour ceux qui ne le savent pas, "Spinal Tap", c'est le groupe de heavy metal, au départ complètement fantaisiste, imaginé par Michael McKean, David St Hubbins, Christopher Guest, Nigel Tufnel, Harry Shearer, et Derek Smalls. Un groupe fictif et parodique, qui a fini par inspirer un film, "This Is Spinal Tap", de Rob Reiner. Un groupe parodique qui a fini par devenir bien réel, avec un véritable culte de la part des vrais fans de metal des années 80. Notamment autour d'un objet mythique : la guitare à 6 manches imaginée par Gary Hutchins, et surnommée "The Beast".

Une guitare qui est donc mise aux enchères par Gardiner Houlgate, pour un prix de départ autour de 2000 £, même si ça devrait augmenter. On ne sait pas en revanche jusqu'à quand la vente aux enchères aura lieu. Ce qui est certain, c'est que cette guitare à 6 manches est une vraie pièce culte des années 80, avec 12 cordes, dont 6 avec vibrato, une basse 5 cordes, une autre basse 4 cordes, une guitare 7 cordes, et 6 cordes hardtail. Une guitare qui avait même été exposée au Victoria & Albert Museum à Londres.

Avis aux collectionneurs fans de heavy metal, d'humour et de cinéma, cet objet est fait pour vous !