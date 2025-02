Papa Roach fait un gros don pour la bonne cause !

Une grosse somme pour soutenir la prévention du suicide.

On peut dire ce qu'on veut, mais les groupes de rock sont toujours très engagés pour la bonne cause. Et cela ne déroge pas à la règle de Papa Roach !

Si le groupe est actuellement en pleine préparation de leur nouvel album qui sortira courant 2025 ou début 2026, avec un nouveau single déjà disponible, Jacoby Shaddix et ses camarades, qui étaient en concert à Paris le 5 février dernier, poursuivent leur engagement pour la santé mentale en reversant 20 000 £ à l’association britannique Campaign Against Living Miserably (CALM) lors de leur tournée au Royaume-Uni.

Avant leur concert à Wembley Arena, le groupe mythique a remis ce gros chèque à l'organisation qui lutte contre le suicide. Cette somme a été collectée grâce au don de 1 £ par billet vendu lors de la tournée au Royaume-Uni.

Une action qui a été chaleureusement remerciée par le PDG de CALM, Simon Gunning, qui a déclaré :

“Nous ne remercierons jamais assez Papa Roach – et tous ceux qui ont acheté un billet – pour leur soutien. En plus de collecter des fonds vitaux pour notre travail, ils contribuent à briser le tabou qui entoure la prévention du suicide. Grâce à eux, cette conversation vitale prend de l’ampleur et permet de sauver des vies.”

Une initiative qui prouve, une fois de plus, que la musique peut être un puissant vecteur de changement et de solidarité !