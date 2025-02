David Draiman (Disturbed) s'en prend violemment à Kanye West : "Aucune excuse pour ta haine"

Mis à part si vous vivez dans une grotte, vous avez sans doute entendu parler de l'affaire Kanye West. Le week-end dernier, le célèbre rappeur américain a, une nouvelle fois, pété un câble sur ses réseaux sociaux, publiant successivement plusieurs tweets injurieux, entre propos ouvertement pornographiques, commentaires racistes et allégeance au parti nazi et à Adolf Hitler.

Un comportement, qui n'a pas manqué de faire réagir d'autres artistes, comme David Draiman, le chanteur du groupe de métal Disturbed. Très en colère, le musicien s'en est violemment pris à Kanye West :

“Hé Kanye West, va te faire foutre. J’ai toujours défendu les personnes souffrant de maladies mentales, mais il n’y a aucune excuse pour ta haine. Tu n’es qu’un misérable antisémite, misogyne et un déchet pathétique de l’humanité.” - David Draiman

Plus tard, le métalleux réitère, exposant une théorie sur le fait qu'avec de tels propos, Kanye West serait sans doute blacklisté de tous les événements.

“Maintenant que Kanye West a une fois de plus montré son vrai visage, j’imagine qu’il ne sera plus jamais le bienvenu nulle part, n’est-ce pas ? Que ce soit aux cérémonies de remise de prix, dans des collaborations artistiques ou autre, c’est terminé, non ?” - David Draiman