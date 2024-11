Linkin Park : une version live et un record historique pour le groupe

Pour fêter leur record historique dans les charts Hard Rock, Linkin Park vient de dévoiler la version live de "Two Faced".

Linkin Park fait clairement partie des grands gagnants de l'année 2024 sur la scène rock. Alors qu'un retour du groupe sur le devant de la scène paraissait compromis, après la mort de Chester, ils ont finalement réussi à remplacer la figure mythique du groupe par Emily Armstrong, jeune chanteuse pleine de promesses et de talent. Résultat : leur nouvel album "From Zero" a littéralement fait un carton dans tous les pays du globe, et le groupe part en tournée dans le monde entier avec la certitude que chaque salle sera pleine. Ils viennent d'ailleurs d'établir un nouveau record dans les charts, et également de sortir la version live du clip de "Two Faced" !

Une version live made in Brazil

On commence par la "nouveauté" musicale avec la sortie du clip de la version live de "Two Faced". Si on met "nouveauté" entre guillemets, c'est parce que le morceau original est déjà sorti depuis un bout de temps et on vous en a déjà parlé à de nombreuses reprises. C'est lors du concert de Linkin Park à Sao Paulo, le 15 novembre 2024, que la version live a été enregistrée. Le groupe y fait preuve d'une belle énergie, avec un Mike Shinoda en feu et Emily Armstrong qui a déjà bien pris ses marques avec le groupe. Le tout, devant un public en folie.

Un public qui a d'ailleurs très bien reçu le nouvel album du groupe, "From Zero", sorti lui aussi le 15 novembre. Tellement bien reçu que l'album a réussi à établir un record inédit dans le célèbre classement Hot Hard Rock Songs : à un moment, les dix premières places étaient occupées par dix morceaux extraits de l'album, preuve que les gens l'ont consommé en masse à la sortie.

L'album s'est lui-même placé à la deuxième place du Billboard 200, et ça fait un bout de temps qu'un groupe de nu-metal, metal ou hard rock n'avait pas réalisé cet exploit. On dirait bien que Linkin Park a trouvé la bonne recette !