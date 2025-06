Retour Vers le Futur : Gibson lance un appel mondial pour retrouver la guitare disparue de Marty McFly

Une des pièces les plus iconiques de l'histoire du cinéma et du rock a disparu !

Ça ne nous rajeunit pas, mais le premier opus de la saga "Retour vers le futur" est sorti au cinéma il y a 40 ans, en 1985 ! Un film devenu culte, des répliques du Doc, jusqu'au style vestimentaire de Marty McFly, l'œuvre aura bercé toute une génération de cinéphiles. Et forcément, il a une place particulière dans le cœur des fans de rock, pour la séquence dans laquelle Marty McFly enflamme la piste en leur faisant découvrir le rock and roll. Malheureusement, la célèbre guitare Gibson présente dans le film a disparu !

Une belle Gibson rouge du modèle ES 345, qui a disparu des radars depuis 1989. Forcément, il s'agit d'un vrai morceau d'histoire du rock et du cinéma, et la marque aimerait bien remettre la main dessus car ça fait partie de son histoire. Le fabriquant de guitare a donc décidé de lancer un grand appel mondial pour retrouver la guitare, à l'aide d'un documentaire, "Lost to the Future", dont le trailer vient d'être dévoilé sur la chaîne Youtube officielle de la marque.

On ne sait pas exactement quand ça va sortir, mais dans le trailer, on voit plusieurs personnalités comme l'acteur Michael J. Fox, expliquer face à la caméra l'importance de cette guitare et de cette séquence dans la pop culture. Le documentaire mélangera des enquêtes, des interview inédites, et des expéditions secrètes dans les coulisses du cinéma, avec également un appel à témoins : si vous savez quoi que ce soit sur cette Gibson ES 345 rouge cerise, faites un signalement sur la plateforme dédiée.

Pour l'instant, la piste la plus sérieuse qu'ils ont indique que la guitare aurait été revendue après être passée par la boutique californienne "Norms' Rare Guitars". On trouve que c'est une belle initiative pour remettre au goût du jour l'histoire de la marque en s'appuyant sur un objet légendaire, et on regardera le documentaire avec intérêt !