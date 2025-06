Rock en Seine 2025 : découvrez la programmation du festival

La saison des festivals est officiellement lancée !

Les beaux jours sont enfin là, et même si on a encore un peu de pluie par moments, l'essentiel est là : c'est bientôt l'été. Et qui dit été, dit aussi qu'on rentre dans la saison des festivals. Une saison très appréciée des amateurs de musique en plein air, avec de grosses ambiances. En 2025, on va être servi niveau festival dans le rock et le metal. On pense évidemment au Hellfest, mais aussi à Rock en Seine, autre évènement incontournable des fans de rock. La programmation complète est désormais disponible !

L'évènement aura lieu du 20 au 24 août 2025, et pour le moment, il reste encore pas mal de places, mais on vous conseille de vous dépêcher de prendre la votre si vous pensez vous rendre au festival, car ça devrait partir vite. Au niveau de la programmation, on a les mêmes grands noms qui avaient déjà été annoncés il y a quelques semaines : Stereophonics, Vampire Weekend, Queens of The Stone Age, Fontaines D.C., mais aussi d'autres noms un peu moins connus, comme les frenchies de Bryan's Magic Tears, les punks californiens de Provoker, ou encore The Liminanas.

D'autres genres musicaux seront également représentés, comme la pop, avec Empire of The Sun, mais aussi le rap, avec A$AP Rocky ou encore Doechii. Pour le détail du programme, heure par heure, on vous conseille de vous rendre sur le site officiel de l'évènement !