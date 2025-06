Evanescence annonce un nouveau single !

Après une série, c'est pour un film qu'Amy Lee et sa troupe ont décidé de sortir ce titre !

Après Netflix, maintenant le cinéma ! Le groupe Evanescence continue de tisser des liens forts avec l’univers de l’image. Toujours fidèle à son ADN musical sombre et puissant, Amy Lee et sa troupe n’en finissent plus de surprendre. Alors qu’un nouvel album est prévu pour 2025, les Américains avaient déjà marqué les esprits avec un single pour la série Netflix Devil May Cry. Cette fois, c’est sur grand écran qu’ils reviennent avec un morceau inédit.

En effet, plus de vingt ans après avoir marqué les années 2000 avec "Bring Me To Life" dans le film Daredevil, Evanescence revient au cinéma avec "Fight Like A Girl", un nouveau single spécialement composé pour la bande originale du film "Ballerina", en salle le 6 juin prochain.

Cerise sur le gâteau : ce titre est un duo explosif avec l’artiste K.Flay. Une collaboration qui tenait à cœur à Amy Lee, comme elle l’a confié :

“Tyler [Bates] m’a appelée pour travailler sur ce morceau au moment idéal. Je sais que je ne suis pas la seule fille à vouloir montrer de quoi on est capables.”

Elle ajoute :

“C’est un rêve qui devient réalité.”

Le film Ballerina, réalisé par Len Wiseman, s’inscrit dans l’univers de John Wick et met en scène Ana de Armas dans le rôle principal, aux côtés de Keanu Reeves, Norman Reedus et Anjelica Huston. Une distribution prestigieuse pour un long-métrage centré sur la vengeance, la résilience et l’affirmation de soi — des thèmes qui résonnent parfaitement avec l’univers du groupe.

Avec "Fight Like A Girl", Evanescence signe un retour puissant et féministe, à la croisée des chemins entre rock, cinéma et sororité.