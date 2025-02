Rock en Seine : la programmation de l'édition 2025

Queens of the Stone Age, Fontaines D.C., Vampire Weekend...

Du 20 au 24 août 2025, le Domaine national de Saint-Cloud se transformera une fois de plus en un temple du rock et des musiques actuelles avec l'édition 2025 de Rock en Seine.

La soirée d'ouverture du 20 août sera marquée par une affiche exclusivement féminine, mettant en avant des talents comme Chappell Roan, la nouvelle sensation pop, et London Grammar avec son électro-pop atmosphérique.

Les amateurs de rock seront particulièrement gâtés cette année avec des têtes d'affiche comme Queens of the Stone Age, Fontaines D.C., Vampire Weekend, Stereophonics, et le jeune trio Wallows. Queens of the Stone Age clôturera le festival le dimanche, après avoir dû annuler leur tournée estivale 2024, tandis que Fontaines D.C. performera son album "Romance" sorti en 2024.

Le duo Justice, connu pour son mélange de rock des années 70 et d'électro, sera de retour avec un show autour de son dernier album "Hyperdrama".

La billetterie pour Rock en Seine 2025 est déjà ouverte pour certaines dates : https://www.rockenseine.com/