The All-American Rejects de retour pour un nouvel album !

13 ans sans sortir d'album, le groupe va enfin faire son retour !

C'est officiel, les All-American Rejects frappent un grand coup avec un come-back qui va faire vibrer tous les nostalgiques des années 2000 ! Si un groupe Punk Rock a marqué cette époque, c'est bien eux ! Qui pourrait oublier l'hymne ravageur "Give You Hell" ou encore le cultissime "Dirty Little Secret" ?

Bonne nouvelle : Tyson Ritter et sa bande sont de retour en 2025 avec un nouvel album, 13 ans après leur dernier opus, "Kids In The Street". Le groupe n'a jamais vraiment disparu, balançant des morceaux inédits, des EP et enchaînant les tournées. Mais cette fois, c'est du sérieux !

Alors pourquoi ce retour maintenant ? Tyson Ritter explique :

“Ça nous a pris beaucoup de discussions autour du feu de camp et de réparations à faire.” Mais le groupe ne veut pas juste rejouer la même partition : “Les gens disent vouloir un nouvel album de leur groupe préféré, mais en réalité, ils veulent retrouver une capsule temporelle. La question qu’on s’est posée, c’est : et si on pouvait dire quelque chose de nouveau ?”

Nick Wheeler enfonce le clou :

“Les souvenirs sont là, intacts. Mais si on revient après tout ce temps, c’est pour proposer une musique qui résonne autant chez nos anciens fans que chez un nouveau public.”

Pour l’instant, peu d’infos sur l’album, mais un premier single, "Sandbox", débarque dans les prochains jours. Préparez-vous à une bonne dose d’énergie brute : le nouveau chapitre des All-American Rejects est sur le point de s'ouvrir... et ça promet d’être explosif !