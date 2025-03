Eagles : leur résidence à Las Vegas rallongée jusqu'à 36 dates

On peut dire que les Eagles rencontrent toujours autant de succès !

Ils n'ont sorti aucun album depuis presque 20 ans, mais ça n'empêche pas le groupe des Eagles de continuer à être toujours aussi populaire auprès des fans. Il faut dire que des morceaux classiques comme "Hotel California" ou encore "New Kid In Town", ça ne s'oublie pas du jour au lendemain. Une renommée mondiale, suffisante pour programmer une résidence à La Sphere, la célèbre salle de Las Vegas. Une résidence qui devait à la base comprendre 8 dates et qui en comprend désormais... 36 !

Oui, vous avez bien lu : les organisateurs ont multiplié par plus de 4 le nombre de dates prévues au départ. C'est vous dire le succès qui est rencontré par cette série de concerts des Egales, dans l'une des salles les plus modernes au monde. On vous l'avait dit à l'époque, qu'on n'était pas à l'abri d'un prolongement de la résidence, à l'image de ce qui est arrivé pour U2 il y a plusieurs mois. Cette semaine, ce sont donc 4 nouvelles dates qui ont été ajoutées en septembre 2025 : les 5, 6, 12 et 13 septembre.

Evidemment, ce n'est pas donné à tout le monde, puisque le prix minimum des places restantes s'élève pour le moment à 1000 dollars (les places pour septembre ne sont pas encore en vente). Mais il y a visiblement pas mal de gens prêts à lâcher quasiment un SMIC pour aller voir les Eagles à La Sphere, et il se pourrait même qu'une nouvelle fournée de dates soit annoncée prochainement !

On vous tient évidemment au courant si ça arrive.