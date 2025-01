Les Eagles et Fender viennent en aide aux victimes de l'incendie à Los Angeles

Pour donner un petit coup de pouce aux musiciens qui ont tout perdu dans l'incendie, les Eagles et Fender ont eu une bonne idée.

La Californie n'est pas qu'une destination de vacances de rêves, c'est aussi et surtout une terre de musique, en particulier en ce qui concerne le rock. The Doors, Rage Against The Machine, Green Day, System of a Down, Metallica, Toto, tous ces grands noms viennent de la région qui est actuellement en proie aux flammes dévastatrices qui commencent à peine à être maîtrisées. Les conséquences du feu sur les vies de tous les habitants sont énormes, à tel point que le groupe Eagles, ainsi que la marque de guitares Fender, ont uni leurs forces pour venir en aide aux musiciens qui ont tout perdu dans l'incendie.

Une générosité remarquable

On aurait eu du mal à comprendre qu'un groupe comme Eagles ne prenne pas la parole au sujet du drame qui touche la Californie actuellement. Ils ont littéralement marqué l'histoire de la musique avec un tube appelé "Hotel California", et ils entendent bien venir en aide aux habitants de la région. Ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils feraient un don de 2,5 millions de dollars à FireAid, le concert de solidarité qui se déroulera le 30 janvier prochain au Dome d'Inglewood. Un show dont les fonds seront reversés aux victimes de l'incendie.

Ce n'est pas tout : la célèbre marque de guitares Fender a également fait une proposition extrêmement généreuse pour venir en aide spécifiquement aux musiciens, qui, en plus d'avoir perdu leur maison, ont pour beaucoup d'entre eux vu des instruments extrêmement chers partir en fumée. La marque se propose de remplacer purement et simplement le matériel qui a brûlé.

D'autres initiatives et prises de parole sont prévues dans les prochains jours, mais ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que le monde de la musique est rapide à se mobiliser, quand il se sent touché par une cause !