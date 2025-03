Tokio Hotel de retour en concert à Paris !

Rendez-vous en 2026 à l'Adidas Arena !

Alors ça, c'est une grosse annonce ! Qui n’a jamais rêvé d’apprendre l’allemand en classe à cause de Tokio Hotel ? Le groupe mythique qui a marqué les années 2000 avec son tube incontournable "Monsoon" et un album à succès revient à Paris pour un événement exceptionnel.

Si le groupe a été plus discret sur la scène internationale, il n’a jamais vraiment disparu. En 2020, les frères Kaulitz et leur bande ont fait un retour remarqué avec un style plus électro et pop futuriste. Ils ont même offert une version modernisée de "Monsoon", prouvant une fois de plus leur capacité à se réinventer.

Et entre Tokio Hotel et la France, c'est une véritable histoire d’amour ! Il y a quelques mois encore, le groupe a enflammé l’Olympia devant une salle comble. Mais cette fois, ils voient plus grand : le 30 octobre 2026, Tokio Hotel reviendra à Paris dans le cadre d’une tournée des Arena et se produira à l’Adidas Arena. Un concert qui s’annonce déjà mythique, où les fans pourront redécouvrir leurs plus grands classiques.

La billetterie ouvrira le 24 mars à 15h, et autant vous dire qu’il faudra être réactif : les places vont partir très rapidement !

Alors, prêts à replonger dans l’univers de Tokio Hotel ?