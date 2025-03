Damiano David (Måneskin) dévoile son premier album !

"Funny Little Fears" sortira le 16 mai prochain !

On est peut-être sur un des albums les plus attendus de l’année. Damiano David, leader star du groupe Maneskin, continue de se mettre en condition pour sa carrière solo. Après avoir déjà publié deux singles, le chanteur vient de donner une incroyable nouvelle à ses fans !

En effet, alors qu’un album solo était dans les cordes, ce dernier vient d’annoncer officiellement la date de sortie et le nom de son projet. Alors, "Funny Little Fears" sortira le 16 mai prochain, au plus grand plaisir de ses fans !

Un univers bien différent de Maneskin

Par contre, attendez-vous à de la nouveauté ! L’album, loin du registre de Maneskin, promet une approche plus intime, explorant les angoisses et les dilemmes qui l’habitent :

“C’est le drame d’être en vie, surtout dans les circonstances actuelles”, explique-t-il.

L’album sera composé de 14 titres et sera disponible également en vinyle !

Enfin, Damiano David a également raconté les coulisses de l’élaboration du projet :

“J’ai voyagé à travers le monde pour retrouver ma voix, juste pour finir là où tout a commencé.”

Un projet qui s’annonce authentique et puissant, prêt à marquer un tournant dans la carrière de Damiano David. Vivement le 16 mai !