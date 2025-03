Joey Molland, guitariste ayant collaboré avec les Beatles est mort !

Il était le dernier membre vivant du groupe "Badfinger".

C'est encore une triste nouvelle qui touche le monde du rock. Après le décès de Karl Cochran, c'est Joey Molland, guitariste du groupe mythique souvent considéré comme le "groupe maudit" du rock, qui s'est éteint à l'âge de 77 ans ce samedi 1er mars.

L'annonce de son décès a été faite sur son compte Instagram, tenu par son responsable des réseaux sociaux :

"C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Joey Molland. Il s’est éteint hier soir à 23h39 CST, après plus de trois mois de lutte contre de graves problèmes de santé."

Membre du groupe Badfinger en 1967, il était également très proche de certains membres des Beatles, notamment George Harrison et John Lennon, avec qui il a contribué sur des albums mythiques : "All Things Must Pass" de George Harrison et "Imagine" de John Lennon.

Après son passage au sein de Badfinger, Joey Molland a poursuivi une carrière solo relativement discrète. Son dernier album, "True to Yourself", sorti en 2020, restera ainsi le dernier témoignage musical du guitariste.

Le monde du rock perd une nouvelle figure emblématique, et son héritage musical continuera d'inspirer les générations à venir.