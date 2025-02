Bill Idol fait son retour avec un nouvel album !

Et un premier single est déjà disponible !

Le mythique rockeur britannique affiche une énergie impressionnante. À 69 ans, Billy Idol continue d'incarner le rock britannique et le prouve une fois encore. Il vient d'être nominé pour le Rock Hall Of Fame 2025, face à des artistes comme Oasis, et ce 19 ans après son éligibilité.

Mais ce n'est pas tout ! L'icône du rock a annoncé une nouvelle qui enflammera ses fans : la sortie d'un nouvel album en 2025. Baptisé "Dream Into It", il s'agira de son premier album studio depuis 2014 !

Ce projet comptera 9 morceaux, avec des collaborations inédites avec Avril Lavigne, Joan Jett et Alison Mosshart (The Kills). En plus de cela, celui qui partagera la tournée avec Joan Jett & The Blackhearts a déjà dévoilé un premier single intitulé "Still Dancing".

Concernant ce titre, Billy Idol confie : "Dès le début de la chanson, je repense à mes premières années à squatter chez des amis, alors que tout le monde me disait que ça ne marcherait jamais. [...] Mais le punk rock m’a offert une opportunité. J'étais entouré de passionnés de musique, et il suffisait de tenir bon et d’y croire".

Un retour marquant pour Billy Idol, prêt à enflammer de nouveau la scène du rock !