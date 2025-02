U2 : Lady Gaga raconte sa première rencontre amusante avec Bono !

La chanteuse a bel et bien un passé de rockeuse !

Lady Gaga, ce nom n’a plus besoin de présentation. La chanteuse est une véritable pop-star depuis une bonne quinzaine d’années maintenant, enchaînant les hits interplanétaires. Mais ce qui est peut-être moins connu, c’est son passé de rockeuse. Et pourtant, entre l’artiste et le rock, c’est une véritable histoire d’amour !

Dernièrement, celle qui va sortir un nouvel album le 7 mars prochain était avec Bryan Cranston au Carpool Karaoke pour chanter la chanson mythique "Highway To Hell". Mais cette fois, c’est dans l’émission "Hot Ones" que la chanteuse s’est confiée sur son groupe de rock au lycée, intitulé "Mackin’Pulsife", où elle reprenait des classiques comme U2. Elle a déclaré :

« J’ai toujours dit qu’il fallait mettre la musique dans une pièce pour comprendre comment être un artiste. Tu as besoin d’un public. »

Elle a notamment raconté sa première rencontre avec le leader charismatique du groupe Bono :

« C’était tellement drôle quand je l’ai rencontré pour la première fois et que je lui ai dit : ‘Je chantais Pride (In the Name of Love) dans mon groupe de rock au lycée !’ »

Ce n’est pas la première fois que Lady Gaga parle de ses inspirations rock. En 2014, elle avait déjà confié :

« J’étais dans un groupe de reprises rock tout en jouant dans un orchestre de jazz à l’école et en participant à des compétitions. J’ai une vraie passion pour la voix de Robert Plant, Led Zeppelin m’a énormément inspirée. »

Qui aurait cru que derrière l’icône de la pop se cachait une amoureuse du rock ? En tout cas, cette rencontre avec Bono restera un souvenir amusant pour Lady Gaga, qui n’a jamais oublié ses racines rock.