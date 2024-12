AC/DC : Brian Johnson et Lady Gaga chantent une chanson mythique du groupe !

Une vidéo légendaire ! Alors que l'actu d'AC/DC est riche actuellement avec une nouvelle tournée annoncée, le chanteur mythique du groupe a fait une apparition inattendue à l'émission spéciale Noël de "Carpool Karaoke", diffusée aux États-Unis sur Apple TV+.

Durant l'émission, Lady Gaga était l'invitée de Zach Lowe. C'est à ce moment-là que Brian Johnson a fait une apparition surprise en surprenant la chanteuse, qui est une fan inconditionnelle du groupe. Ensemble, ils se sont mis à chanter le son mythique "Highway To Hell".

Un moment magique pour Lady Gaga qui a partagé une petite anecdote : elle avait été figurante dans le clip de "Stiff Upper Lip" à l'âge de 17 ans. La chanteuse a confié que ce souvenir avait été pour elle un rêve devenu réalité, tant elle admirait déjà le groupe à l'époque.

Lady Gaga, toujours aussi énergique, a même ajouté une touche personnelle à la chanson, tout en respectant le style unique d'AC/DC. Quant à Brian Johnson, il a prouvé une fois de plus qu'il reste l'une des voix les plus emblématiques du rock.

A Gaga cantando Highway To Hell com o Brian Johnson do AC/DC só me deixou com ainda mais vontade de um álbum de rock dessa mulher. Esse vocal! 🤌🏾 pic.twitter.com/1sxxuiBs6O