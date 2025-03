Le Top 3 des raisons d'aller au Slam Dunk Festival

La soirée du 31 mai 2025 à l'Amphithéâtre 3000 s'annonce historique !

Le Slam Dunk Festival sera de retour à Lyon le 31 mai à l'Amphithéâtre 3000 ! Pour tous les amateurs de rock et punk-rock, c’est l’événement à ne pas manquer. Besoin d’un coup de pouce pour vous décider ? Voici le Top 3 des raisons d’aller au festival cette année !

1- Pas besoin de bottes

Marre de finir les festivals les pieds trempés et couverts de boue ? Pas de souci cette fois-ci ! Le Slam Dunk Festival se déroule en intérieur, à l'Amphithéâtre 3000. Ici, pas de gadoue ni de terrain glissant : vous pourrez sauter et pogoter sans risquer de perdre vos chaussures dans la fosse. En plus, fini les dilemmes vestimentaires liés à la météo : venez comme vous êtes et concentrez-vous uniquement sur la musique !

2 – Pour voir des montagnes de gobelets

Les festivals de rock, c’est toujours une ambiance déjantée, et le Slam Dunk Festival ne fait pas exception. Dans la fosse, attendez-vous à voir des montagnes de gobelets en plastique s'élever grâce à la créativité des amuseurs de galerie. C’est devenu un rituel incontournable : à chaque pause entre deux morceaux survoltés, quelqu'un s’amuse à empiler les gobelets vides en défiant les lois de l'équilibre. Un spectacle aussi drôle qu’impressionnant qui fait partie intégrante de l’expérience rock !

3 – Un Line Up à ne pas manquer !

Le Slam Dunk Festival frappe fort cette année avec une line-up exceptionnelle qui promet des concerts mémorables. Sur scène, vous retrouverez :

A Day To Remember , légendes du post-hardcore aux hymnes épiques et aux refrains entraînants

, légendes du aux hymnes épiques et aux refrains entraînants Landmvrks , fers de lance du metalcore français , prêts à enflammer l’Amphithéâtre avec leur énergie brute

, fers de lance du , prêts à enflammer l’Amphithéâtre avec leur énergie brute The Used , pionniers de l’ emo rock , pour un show à la fois intense et émouvant

, pionniers de l’ , pour un show à la fois intense et émouvant New Found Glory , incontournables du pop punk qui feront résonner leurs mélodies nostalgiques et entraînantes

, incontournables du qui feront résonner leurs mélodies nostalgiques et entraînantes Neck Deep , les rois de la nouvelle vague pop punk , dont les tubes feront chanter toute la salle

, les rois de la , dont les tubes feront chanter toute la salle Zebrahead, avec leur style unique mélangeant punk rock et rapcore pour un set explosif et festif

Cette line-up de rêve promet une ambiance survoltée et des souvenirs inoubliables. Avec autant de groupes mythiques réunis en une seule journée, le Slam Dunk Festival s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les fans de rock et de punk !

Alors, prêt à vous laisser emporter par la vague rock du Slam Dunk Festival ? Rendez-vous le 31 mai à l'Amphithéâtre 3000 de Lyon pour une journée de folie musicale !