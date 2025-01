Le guitariste John Sykes s'éteint à 65 ans, une partie du rock meurt avec lui

De nombreux artistes ont tenu à lui rendre hommage

John Sykes : une sommité dans le milieu du rock

Il était l'une des légendes de la guitare rock, membre de groupes iconiques comme Whitesnake et Thin Lizzy. Ce lundi 20 janvier, John Sykes est décédé à l'âge de 65 ans, des suites d'un cancer contre lequel il luttait depuis plusieurs années déjà. L'annonce a été faite par les proches du musicien, dans un hommage très émouvant :

"C'est avec une grande douleur que nous partageons que John Sykes est décédé après une bataille acharnée contre le cancer. Beaucoup se souviendront de lui comme d'un homme au talent musical exceptionnel, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas personnellement, c'était aussi un homme attentionné, gentil et charismatique, dont la présence illumine la pièce." - Compte Instagram officiel @johnsykesofficial

Né à Reading en Angleterre, John Sykes a débuté sa carrière en 1981 avec Tygers of Pan Tang, participant aux albums Spellbound et Crazy Nights. Ensuite, il rejoindra Thin Lizzy, avant d'intégrer Whitesnake, où il coécrira l’album 1987 et son classique Still of the Night. Après son départ, il va lui même être à l'origine d'un groupe, Blue Murder, avant de mener sa barque dans une carrière solo. Son influence perdure, notamment auprès de Metallica, dont Lars Ulrich cite Tygers of Pan Tang comme inspiration majeure.

Des hommages un peu partout dans le monde de la musique

Suite à cette triste annonce, de nombreux musiciens ont tenu à rendre hommage à John Sykes, à l'image d'Eddie Trunk, une personnalité de radio rock et métal, qui a écrit que "John n'était pas seulement un ami, mais aussi l'un de [ses] guitaristes préférés, une perte immense"

Devastating shocking news! As most know John was not only a friend, but always one of my favorite guitarists. Stunned by this. What a loss. Condolences to his family and friends. Crushed. RIP John Sykes pic.twitter.com/magE63l3wr — Eddie Trunk (@EddieTrunk) January 20, 2025

Marty Friedman, ancien guitariste de Megadeth, a salué son travail :

"Son œuvre avec Tygers of Pan Tang reste l’un de mes préférés de la NWOBHM."

Very sad to hear of John Sykes passing. His work with Tygers of Pan Tang was by far my favorite of the NWOBHM. A wonderful guitarist. — Marty Friedman (@marty_friedman) January 20, 2025