Oasis : Liam Gallagher dévoile des indices sur la setlist des concerts !

Et ça s'annonce historique !

Qui dit 2025 dit également la tournée que tout le monde attend ! En effet, à partir du 4 juillet 2025, Oasis fera son grand retour sur scène pour 17 dates exceptionnelles au Royaume-Uni. Une série de concerts qui s’annonce déjà historique, entre l’excitation des fans, les polémiques sur les places et les déclarations souvent sans filtre de Liam Gallagher sur les réseaux sociaux, notamment sur X (anciennement Twitter).

Alors que les préparatifs battent leur plein, les fans sont nombreux à rêver d’en savoir plus sur ce qui les attend, notamment sur la setlist des concerts. Et comme à son habitude, Liam aime entretenir le mystère en interagissant directement avec son public lors de sessions de questions/réponses en ligne.

"On n’en est pas loin" : Liam tease la setlist

Récemment, un fan a tenté sa chance en devinant quelques morceaux susceptibles d’apparaître dans la setlist. Parmi ses propositions, il a cité les emblématiques "Don’t Look Back in Anger", "Live Forever" et "Champagne Supernova". À cela, Liam Gallagher a répondu de manière énigmatique : "On n’en est pas loin."

Une phrase qui a immédiatement enflammé les spéculations et les discussions sur les réseaux sociaux. Les fans s’imaginent déjà revivre l’euphorie des plus grands classiques du groupe, mais d’autres se demandent si le chanteur pourrait y glisser quelques surprises.

It’s not far off — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 7, 2025

Pas de morceaux solo au programme

Dans un autre échange, le même fan a demandé si Liam prévoyait d’interpréter des morceaux de sa carrière solo lors de la tournée. La réponse de l’artiste a été sans appel : "Il n’y aura aucune musique [solo]." Une déclaration qui semble confirmer que ces concerts seront entièrement dédiés au répertoire mythique d’Oasis.

Pour les fans de longue date, cette nouvelle est une véritable promesse de plongée dans la nostalgie des années 90 et des premières heures de la britpop. Reste à savoir si Liam continuera de lâcher quelques indices d’ici le début de cette tournée tant attendue. Une chose est sûre : Oasis est prêt à reprendre sa place au sommet et à offrir un spectacle mémorable.

Rendez-vous le 4 juillet 2025 pour le début d’une série de concerts qui s’annonce légendaire !