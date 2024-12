Gagnez vos places pour le concert de Green Day à Dubaï !

Alors prêt à voyager en plein désert ?

Virgin Radio vous offre des places pour Green Day en plein désert !

S'il y a bien un groupe légendaire du Punk/Rock qui continue de marquer l’histoire aujourd’hui, c’est bien Green Day ! Après avoir enflammé les scènes françaises avec deux concerts exceptionnels à Paris (Accor Arena) et à Lyon (LDLC Arena), Billie Joe Armstrong et ses compères poursuivent leur tournée mondiale avec une date incontournable : le 27 janvier 2025 à Dubaï ! Et la cerise sur le gâteau, The Offspring fera la première partie !

Et cette fois-ci, Virgin Radio veut vous faire un cadeau de folie ! En effet, non seulement le groupe sera en concert dans un lieu d'exception, mais vous avez aussi l’opportunité de gagner vos places pour ce concert grandiose en plein cœur du désert, mais aussi les vols et un hôtel 5 étoiles au Jumeirah Zabeel Saray !

Alors, comment gagner vos places ? C’est simple, à partir du 6 janvier, il vous suffit d’écouter Virgin Radio et ses webradios en téléchargeant l’application, et dès que vous entendez le son de Green Day, envoyez VIRGIN par SMS au 7 20 18 ! Le tout pour tenter de vivre cette expérience incroyable. Prêt à vibrer sur "American Idiot" ou chanter sur "Boulevard of Broken Dreams" ? Ne manquez pas cette chance !

*3 x 0,75€ + coût d’un SMS.