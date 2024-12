Paul McCartney sur des pièces britanniques : un hommage à sa carrière légendaire

"Il a été impliqué tout au long du processus de conception"

La Royal Mint, l'institution chargée de la frappe des pièces au Royaume-Uni, vient de dévoiler une collection en hommage à Paul McCartney. Une série de pièces de cinq livres sterling célèbre la carrière extraordinaire de l'ancien membre des Beatles.

Les pièces arborent des motifs psychédéliques rappelant le célèbre "piano magique" arc-en-ciel de McCartney, emblématique de l'ère Beatles. On y retrouve également des éléments marquants de sa carrière, tels que son nom, sa fameuse basse électrique Höfner et le logo des Wings, groupe qu'il forma après la séparation des Fab Four.

Cette collection se décline en plusieurs versions, dont certaines en couleurs. Les prix débutent à 15,50 livres sterling, soit environ 18 euros, rendant ces pièces accessibles à un large public.

I can't stop thinking about the Paul McCartney Royal Mint coin. pic.twitter.com/AaRRL0Yhw2 — Mae 🍓 (@oblabeatles) December 6, 2024

Rebecca Morgan, responsable des pièces commémoratives à la Royal Mint, souligne l'importance de cette collaboration : "Ce qui rend cette pièce si spéciale, c'est que Paul a été impliqué tout au long du processus de conception. Elle célèbre plusieurs éléments de sa carrière solo, et nous espérons que les fans apprécieront les références."

La décision de la Royal Mint d'honorer Paul McCartney s'inscrit dans une tradition de célébration des figures marquantes de l'histoire et de la culture britanniques. Avec plus de 100 millions d'albums vendus en solo, McCartney a indéniablement marqué l'industrie musicale bien au-delà de son passage avec les Beatles.