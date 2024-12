Paul McCartney enflamme La Défense Arena devant 40 000 fans à Paris

Une performance exceptionnelle.

L'icône de la musique Paul McCartney a offert une performance exceptionnelle lors de ses deux concerts à guichets fermés à La Défense Arena de Paris, les 4 et 5 décembre 2024. À 82 ans, l'ancien membre des Beatles a démontré une énergie et un talent inégalés. McCartney a interprété pas moins de 36 chansons au cours d'un spectacle de 2h30, sans pause.

Le répertoire couvrait l'ensemble de sa carrière : des classiques des Beatles aux succès des Wings, en passant par ses titres solo. Un moment particulièrement marquant fut le duo virtuel entre McCartney et John Lennon sur "I've Got a Feeling", utilisant des images d'archives. McCartney a su créer une atmosphère intime malgré la taille imposante de la salle.

Il a interagi avec le public en français, utilisant des antisèches pour s'assurer de la prononciation correcte. L'ex-Beatle était accompagné de son groupe fidèle, comprenant Rusty Anderson et Brian Ray aux guitares, Abe Laboriel Jr à la batterie, Paul Wickens aux claviers, ainsi que le trio de cuivres Hot City Horns. De "Love Me Do", premier single des Beatles, à "Get Back", en passant par l'hymne "Live and Let Die", chaque chanson témoignait du génie créatif de l'artiste.