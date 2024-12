U2 raconte l'histoire de leur tube Vertigo, sorti en 2004

Un morceau particulièrement important puisque c'est celui qui les a remis sur le devant de la scène

Une actualité bien remplie pour U2

Les fans de U2 peuvent se réjouir. Le mois dernier, le célèbre groupe irlandais venait tout juste de sortir "How to Re-Assemble An Atomic Bomb", une réédition de leur album iconique sorti en 2004, "How to Dismantle An Atomic Bomb". Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs albums de U2, le onzième opus studio du groupe, qui a été salué pour son énergie rock, doit notamment son salut au morceau "Vertigo".

Lors de sa sortie, Bono avait vendu le disque comme "le premier véritable album rock" du groupe, prenant pleinement conscience du tournant que U2 s'apprêtait à prendre. Interviewé par le magazine Record Collector, le chanteur emblématique est revenu sur l'importance du titre "Vertigo", qui a non seulement donné son nom à la tournée, mais a été le pilier de nombreux concerts, souvent choisi comme ouverture, mais aussi comme clôture de nombreux shows.

Vertigo, un son qui a été retravaillé plus d'une fois

Et le plus fascinant dans tout ça, c'est qu'à l'origine, le son ne ressemblait pas du tout à la version finale. Au départ, c'était une simple ébauche musicale, intitulée "Native Son", produite par Chris Thomas. Mais Bono trouvait que ça manquait de corps et d'alchimie, et avec du travail, le groupe a réussi à se réapproprier le morceau, dans une approche bien plus brute et minimaliste. Grâce à cette nouvelle méthode de travail, le titre s'est transformé, devenant un concentré explosif d'énergie pure, qui donne la sensation d'être capturé dans l'effervescence d'un club.

Lancé en novembre 2004, "Vertigo" est rapidement devenu un succès mondial, se hissant facilement en tête des charts britanniques. Aujourd'hui, par sa puissance sonore et son authenticité, Vertigo reste l'un des morceaux les plus emblématiques du groupe, devenant même un hymne incontournable lors de leurs performances en live.