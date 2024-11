Shaka Ponk : Leur ultime concert diffusé au cinéma !

Le groupe a décidé d'arrêter les tournées pour des raisons écologiques.

Shaka Ponk tire sa révérence

Clap de fin pour Shaka Ponk ! Après 20 ans de succès, le célèbre groupe tire sa révérence dans un dernier acte chargé d’émotions et de convictions. Le samedi 30 novembre, leur ultime concert marquera la fin d’une aventure qui a conquis des milliers de fans à travers le monde.

Cette décision radicale s’inscrit pleinement dans leur engagement écologique. Comme l’explique la chanteuse, ce choix n’a pas été facile :

"C’est compliqué de dire aux gens de respecter la planète quand toi-même, tu as une activité professionnelle qui est polluante."

Une tournée d’adieu grandiose

Intitulée *"The Final F Up Tour"**, leur tournée d’adieu a compté 60 dates, dont 4 représentations complètes à l’Accor Arena de Paris. Chaque performance a été une explosion d’énergie et de passion, reflet de l’intensité qui caractérise Shaka Ponk depuis ses débuts.

"C’est comme se dire adieu. On est à 1000% mais avec beaucoup d’émotions", confie la chanteuse à l’AFP.

Une séance unique pour revivre l’émotion

Bonne nouvelle pour ceux qui n’auront pas la chance d’assister à ce moment historique : le concert sera diffusé au cinéma le 3 avril prochain, pour une séance unique. Une opportunité exceptionnelle de revivre cette soirée mémorable sur grand écran, avec un son et une ambiance à la hauteur de l’événement.

Pour ne pas manquer cette occasion, les réservations ouvriront le mardi 3 décembre prochain. Soyez prêts à prendre vos places et préparez-vous à vibrer une dernière fois avec Shaka Ponk.

Rendez-vous le 30 novembre pour le live, et le 3 avril au cinéma pour une immersion totale dans l'univers de ce groupe légendaire !