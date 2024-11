Rock’n’roll : un genre musical qui traverse le temps

Le rock’n’roll fait partie ingtérante notre histoire. Il est donc particulièrement important d’initier nos plus jeunes générations à l’amour du genre.

Et si les plus jeunes étaient aussi des amateurs de rock’n’roll ? Avec le spectacle Little Rock Story, l’histoire de ce genre tant apprécié est déroulée, grâce à une mise en scène entraînante. Une guitare électrique, un piano, une basse, ainsi qu’une batterie : quatre musiciens mettent le feu à la scène. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce spectacle permet une véritable découverte du rock’n’roll et de tout ce qu’il représente. En effet, certaines informations sont méconnues du grand public. Par exemple, le rock prend racine dans le blues. Une jeune spectatrice confie au micro de Franceinfo :

“J’ai retenu que ça a commencé dans un champ de coton avec l’esclavage. Pour moi, le rock a commencé au Far West, avec des cow-boys, et plutôt dans un saloon, avec une bagarre, mais pas dans un champ !”.

Le guitariste et chanteur du spectacle, Claude Whipple explique :

“Il y a un peu de rock dans toutes les musiques qu’on écoute aujourd’hui. C’est un mélange de plein de musiques, c’est ce qu’on essaye de montrer et de développer dans le spectacle. Et que ça vient du blues ça, c’est primordial”.

Le rock’n’roll a donc une position primordiale, dans l’histoire de la musique, de manière générale.

Un spectacle unique en son genre

Tout commence au conservatoire de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Le batteur et le chanteur de ce spectacle, Romain Piot et Claude Whipple y enseignent. C’est donc là-bas que Little Rock Story a été conçu. Ainsi, ils souhaitent évoquer l’impact de l’évolution technologique sur le rock’n’roll, notamment avec l’arrivée de l’électricité. De ce fait, ils évoquent le mode de vie qui accompagne chaque style de musique : un personnage virtuel se déguise, et représente ces différents courants. Les tubes s’enchaînent sur scène : les années 1950 avec Elvis, les années 1960 avec les Beatles. L’influence du punk et de la folk sont également évoquées, avec le légendaire tube des Clash, “Shoud I stay or should I go”. Par la suite, le public est plongé dans les années 1980, avec le merveilleux “Purple Rain” de Prince. Le public et les musiciens s’unissent donc, à l’occasion d’un véritable processus de transmission. Le groupe affirme :

“L’important, c’est que les enfants repartent avec cette exigence d’aller vraiment écouter des artistes sur scène”.

Un très beau moyen de faire perdurer le rock’n’roll dans notre société actuelle !

📍 Little Rock Story est joué au Théâtre Libre, dans le 10e arrondissement de Paris, jusqu’au 5 janvier 2025 !