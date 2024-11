John Lennon : sa montre volée refait surface

L'objet a été restitué à sa veuve Yoko Ono.

Un objet d'une grande valeur

On le sait, tout ce qui touche de près ou de loin aux Beatles, et en particulier à John Lennon, le mythique membre du groupe mort assassiné, a le don de rendre fou les fans et les collectionneurs en tous genres. N'importe quel objet ayant appartenu à l'artiste peut être mis aux enchères pour une somme incroyable. Cette semaine, c'est justement un de ces objets qui fait la une de l'actualité : la montre Patek Philippe offerte au musicien pour ses 40 ans en 1980 est réapparue à la surface de la Terre. Un objet estimé à 4,5 millions d'euros, qui a finalement été restitué à la veuve de l'artiste, Yoko Ono.

Un long voyage pour cette montre

La montre portait une inscription au dos de son cadran en or 18 carats : "(JUST LIKE) STARTING OVER LOVE YOKO 10-9-1980 N.Y.C", en référence à une célèbre chanson composée par le couple John Lennon / Yoko Ono la même année. C'est ainsi qu'elle a pu être retrouvée et restituée à sa véritable propriétaire, après avoir changé de main, et même de pays, plusieurs fois au cours des 20 dernières années.

Un chauffeur turc affirmait que la montre lui avait été donnée par Yoko Ono elle-même en 2006. La veuve l'avait rachetée deux mois avant la mort de John Lennon. L'objet a ensuite été vendu en 2010, avant de terminer dans une vente aux enchères en Allemagne. C'est un italien, habitant en Chine, qui a fini par acheter la Patek Philippe, avant de vouloir en faire estimer la valeur par une société genévoise.

La société a alors prévenu, en 2014, l'avocat du monsieur que la montre avait été dérobée et était en tout cas recherchée. Le 14 novembre 2024, le tribunal suisse a enfin statué et décidé de rendre l'objet à sa propriétaire, Yoko Ono. On déprime un peu en se rendant compte qu'une montre a visité plus de pays que la plupart des humains sur terre, mais on est ravi d'apprendre que l'objet a fini par retourner là où est sa place !