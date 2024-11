Les 5 concerts à ne pas rater pour cette année 2025

On va avoir une année 2025 bien mouvementée niveau concerts, alors notre petite sélection est là pour vous guider vers l'essentiel.

Les musiques issues du rock ont toujours autant la cote auprès du public. On peut le vérifier chaque fois qu'on va dans un concert donné par un groupe de rock, de hard rock ou de metal, avec une foule littéralement en communion, et un public qui continue de s'élargir, avec des différences d'âge de plus en plus grandes entre les plus vieux et les plus jeunes, preuve que le passage de relais se fait correctement entre les générations. Après une année 2024 forte en émotions niveau shows, l'année 2025 s'annonce encore plus folle, avec des annonces incroyables de la part de groupes cultes, qui vont tous passer en tournée pas si loin de chez vous lors de l'année qui arrive, histoire de ne rien rater.

Linkin Park

On commence par le plus évident, puisqu'il concerne un groupe dont on a déjà énormément parlé ces dernières semaines. Linkin Park va faire son retour en France. Si on parle de retour, c'est parce qu'ils viennent tout juste de donner un concert à Paris La Défense Arena il y a quelques jours, mais ils seront à nouveau présent chez nous en 2025 ! Et cette fois, ça n'est pas pour une "petite salle" de 35 000 places : le groupe va jouer au Stade de France, devant, on l'espère, plus de 80 000 spectateurs en feu ! Un concert qui aura lieu le 11 juillet 2025, et pour lequel la billetterie commencera à ouvrir le 21 novembre, pour les préventes. Avec leur nouvelle composition, le groupe américain va venir marquer l'histoire avec ce concert qui s'annonce déjà légendaire.

Gojira

C'est écrit : 2025, c'est l'année de Gojira. Pour plein de raisons, et notamment à cause de leur incroyable prestation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui a eu lieu devant les caméras du monde entier. Résultat : le morceau "Mea Culpa (Ah, ça ira !)" est devenu un vrai banger, qui s'est très bien vendu jusqu'aux États-Unis, une première pour un groupe de metal français. Le groupe est donc sur le devant de la scène, et les artistes comptent bien capitaliser là-dessus, en lançant une grande tournée qui comportera notamment 13 dates en France ! On ne va pas cibler un concert en particulier, mais entre Lille, Paris, Nantes, Toulouse, Lyon ou encore Strasbourg (entre autres), vous trouverez forcément une date pas trop loin de chez vous. Et on peut vous assurer une chose : si vous avez aimez la prestation des JO, attendez vous à retrouver le morceau sur toutes les scènes du pays !

Limp Bizkit

Le Nu Metal a-t-il toujours le vent en poupe en 2024 ? Évidemment ! Après Linkin Park (qui ne font pas que ça, mais qui en ont beaucoup fait), c'est un autre groupe culte de ce genre musical qui va lui aussi poser ses valises en France le temps d'une grosse date. Pas de Stade de France pour les musiciens de Jacksonville, mais une autre salle presque aussi prestigieuse, bien qu'un peu moins grande : l'Accor Arena et ses 20 300 places, en plein milieu du quartier de Bercy à Paris. C'est pour l'instant la seule date programmée en France, le 2 avril 2025, mais le groupe passera aussi en Angleterre si c'est plus pratique pour vous. L'histoire ne dit pas, en revanche, si le groupe compte sortir un nouvel album avant de lancer sa tournée. L'avenir nous le dira !

Toto

On commence à arriver aux 50 ans d'existence pour Toto, et même si on n'y est pas encore, on peut déjà commencer à célébrer cette incroyable longévité ! Et pour célébrer, quoi de mieux que de fêter ça dans une salle pleine ? C'est exactement ce qui est au programme l'année prochaine, ça tombe bien ! Le groupe va en effet faire son retour en France, mais aussi dans toute l'Europe dès l'année prochaine pour leur tournée nommée "Dogs of Oz". 3 dates sont programmées en France : le 11 février 2025 à Lille, le 12 février à Paris et enfin, le 14 février à Lyon, vous pouvez donc faire votre choix, ou prendre les 3. Mais ne tardez pas trop, car les places restantes sont déjà peu nombreuses à l'heure où on écrit cet article, à cause de la grande notoriété du groupe qui vient d'ailleurs de faire dépasser le milliard de vues sur Youtube à un de leurs titres cultes, "Africa". Attendez-vous à l'entendre sur scène !

Scorpions

La réputation du hard rock et du metal allemand n'est plus à faire, et c'est en partie grâce à Scorpions. Le groupe a réussi à faire durer leur image et leur énergie pendant près de 60 ans, puisqu'il a été créé en 1965. Vous nous voyez venir : en 2025, ils fêteront donc leur 60ème anniversaire, et ils le feront sur scène, en vraies légendes du hard rock ! Le groupe passera en France à deux reprises, et si la date la plus attendue est évidemment celle de l'Accor Arena à Paris le 24 juin 2025, il ne faut pas non plus sous-estimer celle du 24 juillet au Festival de Nîmes, qui a lieu dans les arènes mythiques de la ville, un cadre unique qui va donner une ambiance très particulière pour un concert de hard rock. Certainement un des groupes les plus attendus de l'année ! Et pour les fans qui ne pourront pas s'y rendre, vous devrez vous contenter du biopic sur l'histoire du groupe, qui sortira lui aussi l'année prochaine.