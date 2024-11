"Une pensée pour eux" Indochine vous accompagne dans votre deuil

Le groupe a fait une improbable demande à ses fans

Un hommage aux proches disparus

C'est une demande étonnante, et pour le moins originale qu'a faite Indochine sur son compte Instagram ce mardi 12 novembre. En effet, le groupe a partagé un post avec un long texte dans lequel Nicola Sirkis et sa bande demandent un petit service à leurs fans. Dans le texte, on comprend qu'Indochine, qui sera bientôt de retour sur scène avec son Arena Tour, a besoin de photos pour illustrer leur chanson Annabelle Lee lorsqu'ils l'interpréteront. Mais ces photos sont loin d'être anodines : en effet, Indochine demande des photos de personnes disparues, à qui leurs fans voudraient rendre hommage.

"Vous avez perdu quelqu’un de votre entourage (parent, ami…), vous souhaitez lui rendre hommage. Nous voudrions également avoir une pensée pour eux lors de la tournée. Pour cela, si vous souhaitez participer, merci de nous faire parvenir la photo de la personne à qui vous souhaitez rendre hommage. (...) Nous regrouperons dans un diaporama les photos reçues et les diffuseront durant cette chanson." - Indochine

Une démarche chargée en émotions, qui risque de toucher en plein coeur les nombreux fans du groupe. Alors si vous voulez rendre hommage à l'un de vos proches, vous avez jusqu'au début du mois de décembre pour envoyer votre photo.

Une chanson qui parle du deuil

Si le groupe a choisi d'illustrer cette chanson de la même manière, c'est parce que le titre "Annabelle Lee" est une réflexion sur le deuil et la gestion de la douleur face à un décès. Si le titre de la chanson rappelle l'un des derniers poèmes du poète Edgar Allan Poe qui explore cette thématique, Nicola Sirkis a voulu se rappeller que la vie n'est pas éternelle et rendre hommage à ce poème, comme il l'expliquait en interview à nos confrères de Ouest France.