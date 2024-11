R.E.M passe par un nouveau clip pour inciter les Américains à voter !

"I Believe', un titre sorti il y a presque 40 ans, qui continue de résonner encore aujourd'hui !

Inciter à voter en chanson

Tic Tac ! A quelques heures de l'élection américaine, il semblerait que les jeux ne soient toujours pas faits chez nos compatriotes outre-Atlantique : à l'heure actuelle, personne ne sait qui finira à la tête du pays en ce 5 novembre. Pour autant, certaines personnalités n'hésitent pas à donner leur intention de vente en se ralliant d'un côté comme de l'autre. Si on pense à Bruce Springsteen ou The Offspring, qui se sont rangés du côté de Kamala Harris, il y a un autre groupe qui a pris position, et ce de façon originale.

On vous l'annonçait il y a quelques semaines : le groupe R.E.M a fait son grand retour sur scène avec un album compilation, "We Are Hope Despite The Times", un opus activiste avec 18 titres qui encouragent leurs fans à se tenir au courant de l'actualité, mais surtout, à aller voter.

I Believe, toujours aussi actuel presque 40 ans plus tard

Et justement ! Le 31 octobre, le groupe publiait officiellement le clip du titre "I Believe", un titre écrit en 1986 dans le cadre de l'album Lifes Riches Pageant. Et si le groupe incitait déjà à voter il y a presque 40 ans, le constat est toujours d'actualité aujourd'hui, comme l'explique Michael Stipe, chanteur et parolier du groupe.

"Le choix dans cette élection ne pourrait pas être plus clair ou plus important, a déclaré M. Stipe dans un communiqué. S’il vous plaît, votez et encouragez tous ceux que vous connaissez à faire de même : c’est ainsi que nous gagnerons en 2024 et je crois que nous pouvons le faire !!!" - Michael Stipe

Si le groupe n'a jamais indiqué soutenir un candidat en particulier publiquement, il semblerait que Michael Stipe entretienne des liens particuliers avec un certain Doug Emhoff, le mari de la vice-présidence et candidate Kamala Harris. Les deux hommes sont d'ailleurs retournés dans la ville natale du musicien en Georgie, où il lui a fait visiter le magasin de disques où R.E.M s'est formé. Le musicien s'est aussi produit lors d'une collecte de fonds pour la candidate démocrate.