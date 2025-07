Pink Floyd : David Gilmour met fin aux rumeurs de reformation

Des rumeurs persistantes

Avec l'annonce de la reformation d'Oasis, d'autres groupes ont pu être tentés par le fait de se réunir à nouveau, pour une tournée ou pour créer de nouveaux morceaux. Surtout, la pression des fans s'est faite assez forte, eux qui ont envie de profiter à nouveau de leurs groupes préférés. C'est notamment le cas pour Pink Floyd.

Alors que de nombreuses informations circulaient à propos d'une éventuelle reformation du groupe mythique des années 70 et 80, David Gilmour vient malheureusement de mettre un terme aux espoirs des fans.

Pas de reformation à l'ordre du jour, ni aujourd'hui, ni demain

On avait pourtant pu entendre un autre son de cloche lors d'une des récentes interviews accordées par le guitariste du groupe, dans laquelle il indiquait qu'il ne “fallait jamais dire jamais” et qu'on ne sait pas de quo demain sera fait. Mais dans une autre interview, plus récente, accordée à ITV, David Gilmour a été catégorique : il n'y aura pas de reformation des Pink Floyd.

Je veux dire, ça n’arrivera pas. Il ne reste que trois membres et nous ne sommes pas en contact, donc c’est très improbable.

Il a même ajouté que cette reformation était complètement impossible dans l'état actuel des choses. On imagine que les “3 membres restants” sont lui-même, Nick Mason et Roger Waters, qui ne semblent effectivement plus pouvoir se voir depuis de très nombreuses années.

Dans la suite de l'interview, David Gilmour a également dressé un portrait assez triste de l'industrie musicale actuelle, en disant qu'il serait aujourd'hui impossible de voir ressurgir un groupe comme Pikn Floyd, à cause de “La cupidité, peut-être ? Ou un manque de vision à long terme” de la part des maisons de disques.

On sent beaucoup d'amertume chez le musicien. On comprend mieux pourquoi il est fermé à l'idée de relancer l'énorme mastodonte qu'est Pink Floyd.