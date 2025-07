Metallica annonce un concert caritatif et une vente aux enchères Helping Hands

Présenté par Jimmy Kimmel, célèbre animateur de télévision, de nombreux invités sont attendus comme Robert Downey Jr, Tony Hawk, St. Vincent, ainsi que des responsables de six organisations partenaires à but non lucratif soutenues par All Within My Hands. Au fil de la soirée, un concert du groupe Greta Van Fleet et une prestation de Metallica sont prévu.

En décembre 2022, l'édition précédente du Helping Hands a permis de récolter environ 3 millions de dollars, directement alloués aux initiatives de l'AWMH, incluant la formation de la main-d'œuvre, l'aide alimentaire et les services communautaires locaux. Depuis sa création en 2017, All Within My Hands a collecté plus de 15 millions de dollars, soutenant diverses causes. 8,2 millions de dollars de subventions ont été versés pour l'éducation professionnelle et technique via la Metallica Scholars Initiative, 3,6 millions de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire et plus de 3,5 millions de dollars pour les secours en cas de catastrophe.



La quatrième édition du Helping Hands Concert & Auction promet d'être une autre soirée inoubliable. La fondation garantit que 100 % des recettes de la vente des billets et de la vente aux enchères iront directement aux personnes dans le besoin.



Les billets pour cet événement seront mis en vente le vendredi 26 juillet sur Ticketmaster.com . Pour ceux qui voyagent depuis d'autres parties du monde, des forfaits de voyage, comprenant billets et hébergement, seront disponibles sur metallicatravel.com pendant les préventes du fan-club ainsi que pendant la vente générale.