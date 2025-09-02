Indochine donnera un concert inédit le 13 septembre 2025 pour représenter la France à l’Expo universelle d’Osaka

Selon Sony Music, le célèbre groupe se produira au Pavillon France au Japon. Et c’est une décision symbolique…

Représenter la France à Osaka n’est pas un choix anodin pour Indochine. En effet, le groupe s’est plusieurs fois inspiré de la culture japonaise pour écrire ses chansons ou réaliser ses clips. C’est le cas notamment pour "L’Aventurier" et "Tokyo Boy". Mais leur attrait pour ce pays va plus loin : ils ont même chanté en japonais dans le titre "Un ange à ma table" après le désastre nucléaire de Fukushima.

Cette participation à l’Exposition Universelle 2025 montre également la capacité du quintet à incarner les valeurs de la France, et ce, à travers ses engagements, son humanisme et son innovation.

Une influence dépassant la musique

Du 13 avril au 13 octobre 2025, cette exposition convie plus de 160 pays sur le thème « la société du futur », tout en mettant en lumière l’IA, le spatial, ainsi que les Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Et depuis son ouverture, c’est un vrai carton : le Pavillon France a atteint les 3 millions de visiteurs. Pour détailler, chaque pays participant possède son propre pavillon. Celui de l’Hexagone a coûté plus de 56 millions d’euros.

L’annonce de la participation d’Indochine s’impose alors naturellement. Avec plus de 13 millions d’albums vendus depuis sa création et plus de 2 milliards de lectures audio et vidéo dans le monde, c’est le plus grand groupe de rock français. Cette année, il a même battu un record en vendant plus d’1 million de billets pour l’ARENA TOUR.

Stella Martinez