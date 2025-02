Pantera : Bruce Dickinson monte sur scène avec eux à Paris !

Le concert qu'il fallait absolument voir ce week-end, c'était Pantera à Paris.

On l'avait annoncé il y a plusieurs mois déjà : Pantera allait assurer une mini-tournée en Europe au début de l'année 2025. "Mini", car la tournée ne contenait au final que 16 dates, mais ce n'est quand même pas mal, car tout était concentré sur 3 semaines à peine. Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, mais ce qui nous intéressait, c'était surtout le concert de ce week-end, 15 février, avec le passage du groupe à Paris. Un concert qui a beaucoup plu aux fans, et pendant lequel Pantera a été rejoint sur scène par... Bruce Dickinson !

Bruce Dickinson, comme vous le savez tous, est le chanteur du légendaire groupe Iron Maiden depuis 1981. Et en tant que grand fan de heavy metal, lui aussi est un peu fan de Pantera, groupe qui a d'ailleurs été créé par les frères Abbott en 81. Les "panthères" du Texas étaient donc sur la scène de l'Adidas Arena ce samedi, et pendant leur concert, Bruce et sa femme sont montés les rejoindre, afin de jouer ensemble le morceau "Walk", peut-être un de leurs titres les plus emblématiques.

Malheureusement, il s'agissait probablement de la dernière date de concert de Pantera en Europe avant un bon bout de temps, à moins que le pressing des fans sur les forums du Hellefest finisse par convaincre els organisateurs de les inviter. En attendant, les prestations de ce week-end sont à découvrir en vidéo !