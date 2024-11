Rammstein : Till Lindermann prépare une tournée européenne en solo

Rendez-vous en fin d'année 2025 !

Rammstein a terminé sa tournée des stades

Alors que Rammstein a terminé cet été sa dernière tournée, c'est au tour de Till Lindemann, le chanteur emblématique du groupe, de repartir sur les routes. Intitulée "Meine Welt", cette tournée solo promet d'être un événement majeur pour les fans du Metal.

Lindemann ne chôme pas

Lindemann, qui s'apprête à offrir un spectacle unique, a annoncé qu'il visitera 17 pays européens avec 25 dates prévues. À 61 ans, l'artiste semble plus déterminé que jamais à partager une facette plus intime de son univers. Du mois d’octobre jusqu’à la fin de l’année, le public aura l’opportunité de découvrir un spectacle revisité et réinventé, une plongée dans l’univers sombre et intense du chanteur.

Dans une publication sur son compte Instagram, Lindemann a teasé cet événement en déclarant :

"Till Lindemann, artiste exceptionnel et chanteur du groupe Rammstein, offrira au public un aperçu des profondeurs de son monde en 2025 – de la fin octobre jusqu’à la fin de l’année, les fans peuvent s’attendre à plus de 25 spectacles bruts et complètement réinventés dans le cadre de sa tournée solo Meine Welt dans 17 pays européens."

Pour l’instant, ni les dates ni les lieux n’ont été divulgués, laissant les fans impatients d’en savoir plus. Cette annonce promet en tout cas une tournée intense et spectaculaire, qui devrait ravir les amateurs de musique puissante et d'émotions brutes.