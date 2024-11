Bullet For My Valentine de retour avec un album et une tournée !

De très bonnes nouvelles pour les fans du groupe.

Un groupe culte des années 2000

Parmi toute la galaxie de groupes de hard rock, metal et metalcore qui ont vu le jour dans les années 2000, Bullet For My Valentine a su s'imposer comme un incontournable pour les amateurs du genre. Avec plus de 5 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde pour leurs 3 premiers albums, on peut dire qu'ils auront marqué leur époque. Mais depuis, les Gallois se sont faits un peu plus discrets, même si ils ont continué à sortir des projets, notamment "Venom", très bien accueilli en 2015. Bonne nouvelle pour les fans du groupe : BFMV est bientôt de retour avec un nouvel album, et une tournée, tout ça programmé pour l'année 2025 !

Un retour attendu

Cela fait déjà trois ans que Bullet For My Valentine n'a pas sorti d'album. Une durée qui n'a rien d'alarmant, d'autant qu'on apprenait hier que le groupe était de retour en studio, afin d'enregistrer un album qui devrait sortir en 2025 ! Ils ont d'ailleurs posté une photo d'eux en train de travailler en studio, signe que c'est en bon chemin, le tout sous la houlette du producteur Carl Brown, qui a déjà signé plusieurs disques pour Sleep Token, Bring Me The Horizon, et qui avait déjà travaillé avec BFMV sur "Venom" et "Gravity".

On ne sait pas grand chose de plus concernant cet album, mais on sait aussi que l'agenda 2025 du groupe sera bien chargé ! Car ils doivent assurer la tournée anniversaire qui va célébrer les 20 ans de "The Poison", leur premier album sorti fin 2005. Bullet For My Valentine a d'ailleurs plusieurs dates déjà programmées tout au long de l'année, en Belgique, en Suisse, mais aussi en France, puisqu'ils passeront par le Zénith de Paris le 7 février 2025.