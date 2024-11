Quand Iron Maiden a failli changer de chanteur !

En 2014, Bruce Dickinson a appris qu'il était atteint d'un cancer de la gorge.

Iron Maiden : un groupe légendaire qui fête ses 50 ans !

Les fans d’Iron Maiden ont eu des sueurs froides en apprenant que le groupe mythique aurait pu voir son chanteur emblématique, Bruce Dickinson, quitter la scène. Ces derniers temps, les actualités affluent pour le groupe de heavy metal : un documentaire célébrant leurs 50 ans de carrière est en préparation, et un hommage poignant a été rendu à Paul Di'Anno, ancien chanteur du groupe, décédé à 66 ans. Mais aujourd'hui, c’est Bruce Dickinson et sa propre histoire qui retiennent l’attention.

"Est-ce que je chanterai à nouveau un jour ?"

En 2014, Bruce Dickinson a traversé une épreuve particulièrement difficile. Un cancer de la gorge et de la langue lui est diagnostiqué, une véritable tragédie pour celui dont la voix est au cœur du succès d'Iron Maiden. Dans le podcast de Rich Roll, Bruce revient sur cette période de sa vie où il a sérieusement envisagé de laisser sa place. Il confie : "Lorsque j'ai eu ce cancer, la dernière chose à laquelle je pensais était : "Est-ce que je chanterai à nouveau un jour ?". La première question que je me posais, c’était : "Vais-je m'en sortir et rester en vie ?"".

L’incertitude était totale, et Bruce était prêt à tout. Iron Maiden, pour lui, devait continuer, même sans sa voix. Il déclare : "J'étais tout à fait prêt à accepter le fait que je ne pourrais peut-être plus chanter avec Iron Maiden. Si je ne pouvais pas chanter comme il le fallait, je les aiderais à trouver un excellent remplaçant. Parce que la musique est sacro-sainte."

Heureusement pour les fans du groupe, le destin a souri à Bruce et au reste de la formation. Après une lutte acharnée et un traitement éprouvant, Bruce Dickinson est revenu plus fort que jamais. Aujourd’hui, il chante avec une puissance retrouvée, prouvant que même les épreuves les plus sombres n’ont pas réussi à éteindre la flamme de Iron Maiden.