"Le groupe est différent" Shawn Crahan de Slipknot exprime ses regrets

“La bande ne sera jamais comme avant” : Shawn Crahan nostalgique

Alors que le groupe célèbre en grande pompe le 25ème anniversaire de leur tout premier album, “Slipknot”, voilà que le groupe de Nu Métal Slipknot traverse une période de doutes. Et c'est Shawn Crahan, surnommé Clown, qui exprime ses émotions lors d'une interview, au sujet des profonds changements du groupe, entre les pertes tragiques de Paul Gray et Joey Jordison, et les départs successifs de Chris Fehn et Craig Jones.

Interrogé par le média Metal Hammer, le percussionniste explique que les relations actuelles du groupe ne sont plus les mêmes, se montrant nostalgique face à ses anciens camarades musiciens.

« Je ne peux pas vous dire à quel point nous étions proches à l'époque : nous ne le sommes plus autant aujourd'hui. Les gens sont partis. Craig est parti. Chris est parti, Joey est parti, Paul est parti. Le groupe est différent. Mais, à l'époque, il y avait neuf gars qui voulaient être au même endroit, et nous avons réussi à faire en sorte que ça marche. Et nous nous sommes retrouvés ici, et c'est merveilleux. » - Shawn Crahan

Un joli témoignage d'amitié

A l'occasion, le musicien en a profité pour faire une jolie déclaration d'amitié à deux anciens camarades, Paul Gray, disparu tragiquement à 38 ans d'une overdose accidentelle, et Joey Jordison, parti à 46 ans des suites d'une maladie neurologique. Shawn Crahan en profite pour leur témoigner toute son admiration, et son affection, louant leur importance au sein du groupe.

“Paul et Joey… ils ont joué un rôle majeur dans notre musique, [ce n’est pas pour rien qu’ils étaient] numéro 1 et numéro 2. Notre trajectoire a changé après leur départ, et nous avons dû poursuivre sur une nouvelle voie. […] Ils me manquent énormément, et chaque jour qui passe en ce 25e anniversaire me manque encore plus, mais je les apprécie, les aime et je reconnais simplement qui ils étaient pour tout cela." - Shawn Crahan

Malgré tous ces changements, le groupe continue sa tournée nord-américaine pour célébrer comme il se doit la sortie de leur premier album, avant de venir enflammer l'Europe courant décembre 2024.