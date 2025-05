Trust : "L'Elite" (ou "Trust") fête ses 46 ans, marquant le début de l'âge du hard-rock français

46 ans plus tard, ce disque reste une référence absolue et marque les débuts officiels du hard-rock français.

Le 28 mai 1979, un tremblement de terre secoue la scène musicale hexagonale. Ce jour-là, Trust sort son tout premier album, un disque éponyme souvent appelé "Trust", mais dont le morceau phare "L’Élite" lui a donné un autre nom officieux : celui d’une œuvre fondatrice. 46 ans plus tard, ce disque reste une référence absolue et marque les débuts officiels du hard-rock français.

Une claque sonore et sociale

Emmené par Bernie Bonvoisin au micro et Norbert “Nono” Krief à la guitare, Trust se présente comme un groupe enragé, lucide, viscéral. Leur premier album frappe fort, très fort. Dès les premières secondes, le ton est donné : riffs cinglants, chant habité, paroles acérées. Le titre "L’Élite" dénonce la morgue des classes dirigeantes, le cynisme des puissants, la fracture sociale. Une voix ouvrière surgit des amplis, puissante, irrépressible.

Avec des morceaux comme "Bosser huit heures", "Préfabriqués", "Police Milice" ou encore "Pigalle la blanche", le groupe livre une photographie brutale de la société française de la fin des années 70. Le discours est clair : Trust ne veut pas divertir, il veut réveiller.

Un succès fulgurant

Contre toute attente, le disque rencontre un succès commercial fulgurant. À une époque où le hard-rock en français semblait inconcevable, Trust casse les codes. L’album s’écoule à près de 400 000 exemplaires, une performance énorme pour un premier disque aussi frontal. Il est certifié Disque de platine, consacrant non seulement un groupe, mais aussi une nouvelle voie musicale pour la scène française.

Ce succès populaire montre que la jeunesse française attendait une voix qui lui parle sans détour, qui exprime sa colère, ses injustices, son ras-le-bol. Trust devient cette voix, sans jamais faire de compromis.

Le coup d’envoi du hard-rock made in France

Avant Trust, le hard-rock français n’avait pas d’identité claire. Avec ce premier album, le groupe crée un modèle : guitares lourdes, rythmiques métalliques, français rugueux et paroles engagées. En cela, "L’Élite" (ou "Trust") devient le point de départ d’un mouvement qui influencera de nombreux groupes français dans les décennies suivantes.

Le succès du groupe ne faiblira pas : il sera confirmé un an plus tard avec l’explosif "Répression", porté par le cultissime "Antisocial". Mais tout commence ici, avec cette bombe sonore de 1979.

Une œuvre toujours brûlante

46 ans après sa sortie, l’album "Trust" garde une force intacte. Il rappelle qu’il est possible de faire du rock dur, en français, sans édulcorer le propos ni sacrifier la puissance musicale. Dans un monde où le rock se fait plus rare dans les médias et plus sage dans les textes, l’écoute de ce disque fait l’effet d’un électrochoc salutaire.

"L’Élite", c’est plus qu’un album : c’est un acte fondateur, un cri de guerre, un patrimoine sonore qui a donné naissance à l’âge du hard-rock français.