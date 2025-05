12 mai 1967 : The Jimi Hendrix Experience sort Are You Experienced, considéré comme l'un des meilleurs premiers albums de l'histoire du rock

Un projet qui a changé à jamais l'histoire du rock.

Le 12 mai 1967, un ovni débarque dans les bacs britanniques. Son nom : Are You Experienced. Derrière cet album aussi psychédélique que révolutionnaire, un trio mené par un inconnu au look flamboyant et à la guitare en feu : Jimi Hendrix. Dès sa sortie, le monde du rock ne sera plus jamais le même.

Une entrée fracassante dans l’arène

Avant Are You Experienced, peu de gens avaient entendu parler de Jimi Hendrix. Américain exilé à Londres, il est repéré quelques mois plus tôt par Chas Chandler, ex-bassiste des Animals, qui décide de produire son premier album. En réunissant Hendrix à la guitare et au chant, Noel Redding à la basse et Mitch Mitchell à la batterie, Chandler crée The Jimi Hendrix Experience — un groupe au nom bien choisi, tant l’écoute de leur musique relève davantage de l’expérience sensorielle que de la simple audition.

En studio, Hendrix redéfinit les règles. Il malmène sa Stratocaster, joue avec les feedbacks, la distorsion, les pédales wah-wah et l'overdrive comme personne ne l’a jamais fait. À seulement 24 ans, il transforme son instrument en une machine à explorer les galaxies sonores.

Une claque psychédélique et électrique

L’album Are You Experienced déborde de créativité et de puissance. Dès les premières notes, on sent que quelque chose a changé. Avec des titres comme "Manic Depression", "Fire", "Love or Confusion", ou encore l’énigmatique "Third Stone from the Sun", Hendrix brise les frontières entre le rock, le blues, le jazz et la soul, tout en y injectant une bonne dose de LSD musical.

La version britannique de l’album ne contient pas les singles, une décision étrange mais fréquente à l’époque. Il faudra attendre la version américaine pour entendre les désormais classiques "Purple Haze", "Hey Joe" et "The Wind Cries Mary", qui cimenteront définitivement la légende.

Une révolution sonore

Are You Experienced n’est pas seulement un premier album : c’est un manifeste. Celui d’un musicien hors normes qui transforme la guitare en un véritable laboratoire sonore. Hendrix ne se contente pas de jouer : il sculpte, il provoque, il transcende. Il est à la fois poète halluciné, technicien génial et showman magnétique.

Son jeu de guitare devient immédiatement une référence. Même les plus grands s’inclinent. Eric Clapton, Pete Townshend, Jeff Beck : tous reconnaissent qu’un nouveau roi est arrivé.

Un classique instantané

Dès sa sortie, Are You Experienced grimpe dans les charts britanniques, atteignant la deuxième place derrière les Beatles. La presse s’enthousiasme, le public est conquis, et les musiciens tremblent. En quelques mois, Jimi Hendrix devient une figure incontournable du Summer of Love et un symbole de la contre-culture.

Aujourd’hui, l’album est régulièrement cité parmi les meilleurs premiers albums de tous les temps, aux côtés de The Velvet Underground & Nico, Led Zeppelin I ou Is This It des Strokes. Un exploit d’autant plus impressionnant qu’Hendrix ne vivra que trois ans après sa sortie.