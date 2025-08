5 histoires insolites sur Jimi Hendrix, le génie du rock

18 septembre 1970.

Celui que l'on surnomme affectueusement “Jimi” vient de rendre son dernier soupir. Désormais membre du Club 27 à tout jamais, Jimi Hendrix est aujourd'hui devenu une légende de la guitare. A l'occasion des 54 ans de sa disparition, Virgin Radio vous présente 5 faits improbables sur le petit génie du rock !

Guitariste d'une rockstar française

Cela fait déjà six ans que Johnny Hallyday connaît un joli succès en France. Alors qu'il est de passage à Londres pour l'enregistrement d'un album, il tombe nez à nez avec un jeune américain de 23 ans, qui joue de la guitare avec ses dents. Vous l'aurez compris, il s'agit de Jimi Hendrix. Subjugué, Johnny lui propose de collaborer, l'invitant même jusqu'en France pour faire ses premières parties. Johnny ne le sait pas, mais il a contribué au rayonnement international de Jimi Hendrix.

Are you experienced, un album en totale impro

Sorti en 1967, le premier album de The Jimi Hendrix Experience, le groupe qu'il forme avec les musiciens Noel Redding et Mitch Mitchell, est tout de suite un succès immédiat. Et si Are You Experienced est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs premiers albums de toute l'histoire du rock, l'exploit est d'autant plus impressionnant quand on sait que les musiciens répétaient à peine les morceaux avant de les enregistrer en studio ! Selon Mitch Mitchel, “beaucoup de choses ont été créées en studio, écrites en studio, enregistrées une fois, et jamais plus jouées sur scène ou ailleurs”.

Guerre d'ego

Alors qu'il assistait à un concert d'Eric Clapton, surnommé “Dieu” pour son incroyable dextérité en 1966, Jimi Hendrix est invité à monter sur scène pour performer. Reprenant “Killin' Floor” de Howlin Wold, Jimi Hendrix est pris d'une énergie compulsive, joue avec les dents, mets sa guitare derrière la tête et impressionne tout le monde. Dévasté, Eric Clapton quittera le concert sans un mot, persuadé que sa carrière est finie.

Une performance remarquée

Difficile de parler de Jimi Hendrix sans évoquer son passage remarqué au Festival de Woodstock en août 1969. Alors qu'il joue avec un nouveau groupe de musiciens, Jimi Hendrix, fan d'improvisation et sans avoir prévu personne, se lance dans la reprise d'un air bien connu des Américains : l'hymne nationnal. Une prestation qui a été filmée, et qui reste encore à ce jour l'une des meilleures performances rock de tous les temps.

Le kidnapping de Jimi Hendrix

Un an avant sa mort, Jimi Hendrix a vécu une drôle de mésaventure. Alors qu'il donnait un concert à New York, il a été enlevé par un groupe de mafieux italiens. On ne saura jamais si c'était pour une question de règlements de comptes, pour une histoire de drogue ou pour de l'argent, mais une chose à sûre : c'est grâce à l'américain Jon Roberts, lui aussi mafieux, que le musicien a réussi à s'en sortir sans encombres, grâce à quelques coups de téléphone bien placés.