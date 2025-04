Tracy Chapman dit non au streaming et demande aux fans "d'acheter des disques"

La chanteuse reste toujours aussi discrète mais quand elle parle, on l'écoute !

S’il y a bien une chanteuse discrète, mais toujours adorée par ses fans, c’est Tracy Chapman. Icône du Rock & Folk, l’artiste américaine a marqué l’histoire de la musique dès son premier album éponyme sorti en 1988. Ce disque, devenu culte, contient des titres inoubliables comme "Talking About A Revolution" ou encore "Fast Car" – des morceaux qui résonnent encore avec puissance dans les oreilles de ceux qui aiment les mélodies engagées et les textes profonds.

Depuis, Tracy Chapman s’est faite plus rare. Moins active qu’à ses débuts, son dernier album remonte à 2008. Mais qu’importe : chaque parole, chaque apparition, chaque prise de position de la chanteuse compte. Et justement, dans une interview accordée au New York Times, elle a décidé de briser le silence… pour s’attaquer au streaming musical.

"Je vais peut-être me faire traiter de luddite [quelqu’un qui dédaigne les nouvelles technologies et l’informatique], mais je ne streame pas de musique", lâche-t-elle sans détour. "Je n’écoute plus autant qu’avant, mais je continue d’acheter des CD et des vinyles."

Pour Tracy Chapman, le geste d'acheter un disque est bien plus qu’un acte nostalgique. C’est un soutien direct aux artistes :

"Les artistes sont payés quand on achète leur musique. C’est important pour moi."

Et elle va plus loin en expliquant son choix de consommation engagé :

"Ça limite ce que j’écoute, car cela demande un engagement physique, sortir, chercher, mais je le fais encore."

Une prise de position forte à l’heure où la musique en streaming est devenue la norme. Là où la plupart zappent d’un titre à un autre en un clic, Tracy rappelle l’importance de l’effort, du lien concret avec la musique, de l’objet physique qu’on tient entre les mains. Une déclaration qui sonne comme un manifeste à contre-courant dans une industrie toujours plus numérisée.

En somme, même loin des projecteurs, Tracy Chapman reste fidèle à ses convictions. Et quand elle parle, le monde de la musique écoute.