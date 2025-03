David Bowie : Sa maison d'enfance est mise en vente !

Il faudra débourser une sacrée somme pour l'accaparer !

Vous voulez une maison qui respire le rock ? Alors il faudra se donner rendez-vous au Royaume-Uni et plus précisément à Bromley, car la maison dont on va vous parler est tout simplement celle de la légende David Bowie.

Le rockeur s'était installé à l'âge de 6 ans en 1953, avant de partir un an plus tard. Aujourd'hui, cette maison a été entièrement refaite et propose deux chambres doubles, une salle de bain, un salon, une petite cuisine et un petit jardin. Mais surtout, elle possède une âme rock 'n' roll qui séduira aussi bien les admirateurs de l'artiste que les amateurs de maisons de stars.

Mais alors, quel est le prix de cette demeure ? Il est fixé à 449 500 livres sterling (soit environ 537 485€). C'est un sacré prix, mais se retrouver dans une ancienne demeure d'une légende du rock, ça n'a pas de prix.

Ce quartier de Bromley a vu grandir un jeune David Jones, bien avant qu'il ne devienne l'icône planétaire que nous connaissons sous le nom de David Bowie. Il y a passé une courte période de son enfance, mais nul doute que cet endroit a marqué ses premiers souvenirs et peut-être même éveillé ses premières inspirations musicales. Aujourd’hui, cette maison est une véritable pièce d’histoire pour les fans inconditionnels du chanteur.

L'idée de posséder une maison ayant appartenu, ne serait-ce que brièvement, à une star de cette envergure a de quoi faire rêver. Imaginez-vous marcher dans ces pièces en vous demandant si le petit David Bowie s'y est amusé, s'il y a fredonné ses premières mélodies. Pour les collectionneurs et les passionnés de musique, c'est une occasion rare d’acquérir un bien chargé d’émotion et d’histoire.

Alors, qui va craquer devant cette maison mythique ?