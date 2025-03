Sister Rosetta Tharpe incarnée par Lizzo dans un biopic à venir ?

La pionnière du rock'n'roll sera mise à l'honneur au cinéma, dans un film qui sera produit par Amazon MGM Studios.

Beaucoup l'ignorent, car les médias ont bien fait leur travail de désinformation, mais le rock'n'roll est à la base une musique aux racines afro-américaines. Oui, le rock, c'est initialement de la "black music", et il descend d'ailleurs du gospel, du blues, du rythm'n'blues, même si la première grande star mondiale du rock, Elvis Presley, était blanche. Et parmi les pionniers, qui ont participé à créer ce style, on est obligés de mentionner Sister Rosetta Tharpe. Chanteuse, auteure, guitariste, elle est la première à avoir mélangé le gospel et la guitare électrique. La pionnière aura bientôt droit à son biopic !

C'est l'information qui fait plaisir en ce début de semaine, révélée par Deadline Hollywood : Amazon MGM Studios est actuellement en train de préparer un film sur la vie et sur la carrière de celle qu'on surnomme la "Godmother of rock'n'roll". Le même média a d'ailleurs précisé que Forest Whitaker et Lizzo sont également co-producteurs du film, ce qui en général veut dire que les deux acteurs feront partie du casting. D'ailleurs, Lizzo est même pressentie pour jouer le rôle principal, celui de Sister Rosetta Tharpe.

Le film s'appellerait donc "Rosetta", et d'après le communiqué de presse, il "captera une période charnière de la vie de Thrape – une période d’innovation révolutionnaire, de passion provocante et d’amour secret. Alors qu’elle fait voler en éclats les frontières musicales avec sa guitare caractéristique, elle doit naviguer entre les contraintes sociétales, dissimuler son amour pour une autre femme et finalement transformer un mariage en l’un des concerts les plus légendaires de l’histoire : le premier spectacle dans un stade".

Une vraie pionnière dans tous les domaines donc, et d'après la réaction de Lizzo elle-même, on a l'impression que le projet de biopic est en bonne voie. On vous tient au courant dès qu'on a une date de sortie !