Dua Lipa reprend le classique d'ACDC "Highway to Hell" et c'est du pur génie !

Un bel hommage rock pour la chanteuse, plus habituée à la pop

Dua Lipa : la surprise rock qu'elle offre à son public australien

C'est une image qui fait désormais le tour des réseaux sociaux. Ce lundi 17 mars, la star de la pop Dua Lipa, de passage à Melbourne dans le cadre de sa tournée "Radical Optimism" a impressionné son public en réinterprétant un des titres les plus connus du rock. Alors qu'elle entamait l'acte 2 de son spectacle, la star a littéralement enflammé la foule du stade Rod Laver en chantant le titre ultra populaire d'AC/DC, "Highway to Hell", un morceau résolument éloigné de son style pop habituel.

Et force est de constater qu'elle se débrouille plutôt (très) bien. Il n'y a pas eu d'arrangements pop, c'est bien une version rock que la chanteuse a interprété, prouvant à tout le monde qu'elle avait l'étoffe - et la voix ! - pour chanter dans un registre très différent, et qui lui va plutôt bien. Actuellement en tournée mondiale pour faire la promotion de son 3ème album, Radical Optimism, qui a été un véritable succès critique et commercial, Dua Lipa continue sa route jusqu'en octobre 2025, avec un passage remarqué en France.

L'occasion de rappeler que le groupe AC/DC s'apprête lui aussi à reprendre la route, avec 13 nouvelles dates pour leur "Power Up Tour". Du 26 juin au 21 août, AC/DC profitera de l'été pour faire un tour à Berlin, Madrid, Oslo, Prague, Varsovie, Édimbourg, et bien sûr Paris. Forcément, le Stade de France les a déjà accueillis, avec des performances inoubliables en 2001, 2009, 2010 et 2015. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les fans de rock, dès le 13 août prochain !