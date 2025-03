Ronnie Radke attaque Anthony Kiedis, Brent Woods et les Red Hot Chili Peppers

Ronnie Radke, le leader du groupe Falling In Reverse, a récemment déclenché une polémique en s’attaquant à Anthony Kiedis, chanteur des Red Hot Chili Peppers, ainsi qu’à d’autres figures emblématiques du rock.

Ronnie Radke a vivement critiqué Anthony Kiedis pour des révélations contenues dans son autobiographie Scar Tissue (2004). Dans ce livre, Kiedis avoue avoir eu une relation avec une mineure de 14 ans alors qu’il était dans la vingtaine. Cette relation aurait inspiré la chanson controversée Catholic School Girls Rule (1985), dont les paroles évoquent des thèmes liés à la sexualité des jeunes filles catholiques. Radke dénonce un manque de remords et de responsabilité de la part de Kiedis, qui n’a jamais présenté d’excuses publiques pour son comportement passé.

Au-delà des accusations personnelles, Ronnie Radke n’a pas mâché ses mots concernant le talent musical d’Anthony Kiedis et des Red Hot Chili Peppers. Dans une vidéo TikTok désormais supprimée, il a déclaré : "Anthony Kiedis, arrête de chanter. Tu chantes mal depuis toujours. Ton groupe est médiocre. La seule bonne chose dans ton groupe, c’est Flea à la basse". Les fans des RHCP ont du apprécier… Radke est allé encore plus loin en les menaçant : "Si quelqu’un me dit qu’il aime ce groupe, je vais lui coller un pain".

Ronnie is back on his mission to take down the pedophiles! It's unbelievable that these guys are still given a platform even though this shit is proven (or admitted)! Others get canceled for much less. I don't understand it! 😡 @RonnieRadke @FIROfficial pic.twitter.com/BlP1CnOhrl