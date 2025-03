Bono : son spectacle "Stories of Surrender" bientôt en documentaire

Prévu pour le 30 mai 2025 !

Apple TV+ prépare la sortie du documentaire de "Bono : Stories of Surrender", une adaptation du spectacle du chanteur de U2. Prévu pour le 30 mai 2025, ce film marquera une nouvelle étape dans la carrière de Bono.

On aura droit à des récits intimes, des performances musicales et même des innovations technologiques. Ce documentaire, réalisé par Andrew Dominik, plongera dans l’univers personnel de Bono. Inspiré de ses mémoires "Surrender : 40 Songs, One Story", il retrace son parcours à travers des anecdotes sur son enfance à Dublin, son rôle de père et de mari, son engagement humanitaire, et bien sûr, l’ascension légendaire de U2.

"Bono : Stories of Surrender" se distingue déjà par son utilisation du format Apple Immersive Video, une première mondiale. Enregistré en 8K avec un son Spatial Audio et une vidéo à 180°, le documentaire s’adapte à l’Apple Vision Pro, permettant aux spectateurs de se sentir au cœur de la scène, entourés par l’univers de Bono.

Le documentaire et les mémoires de Bono renvoient à des lieux emblématiques de Dublin, où tout a commencé. La ville propose un circuit touristique (U2 Walking Trail) passant par Cedarwood Road, le lieu de naissance de Bono, et par Hanover Quay Studios, où U2 a enregistré pendant 20 ans.