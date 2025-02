Kansas : Ronnie Platt atteint d'un cancer de la thyroïde !

C'est une très mauvaise nouvelle qui touche le monde du rock. Alors qu'ils fêtent actuellement leurs 50 ans de carrière par le biais d'une tournée exceptionnelle, Kansas a dû annuler certaines dates de concerts.

La raison ? Ronnie Platt vient d'annoncer une très mauvaise nouvelle. Le chanteur du groupe depuis 2014 a révélé sur les réseaux sociaux être atteint d'un cancer de la thyroïde et qu'il doit subir une intervention chirurgicale afin de se faire enlever la thyroïde.

"Mardi 11 février, on m’a diagnostiqué un cancer de la thyroïde, mais avant que tout le monde s’inquiète, il y a 99 % de chances de survie. Il ne s’est pas propagé, il est contenu dans ma thyroïde. Je dois juste me faire opérer pour l’enlever, suivre une période de rééducation, puis remonter en selle. J’ai des personnes extraordinaires qui se battent pour moi ! Comme on me l’a dit, ce n’est qu’un obstacle sur mon chemin, et ce sera bientôt derrière moi ! Alors tout le monde, CARRY ON !"