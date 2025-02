Les trois performances mémorables rock du Super Bowl !

Retour sur trois performances qui restent gravées dans les mémoires.

La nuit dernière, les spectateurs du monde entier ont vibré devant la nouvelle édition du Show de la mi-temps du Super Bowl, cette fois sublimée par la présence électrisante de Kendrick Lamar. Si le rap a pris une place dominante ces dernières années, le Super Bowl a également vu passer des performances légendaires de groupes rock qui ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de ce spectacle mythique. Retour sur trois performances qui restent gravées dans les mémoires.

1. U2 (Super Bowl 2002)

Quelques mois seulement après les attentats tragiques du 11 septembre, U2 a offert une performance poignante et chargée d’émotion. Le groupe irlandais a interprété « Where the Streets Have No Name », tandis que les noms des victimes défilaient sur un immense écran. Bono, arborant une veste doublée des couleurs du drapeau américain, a su captiver l’attention avec une puissance émotionnelle rare. Ce moment restera pour beaucoup l’un des plus forts de l’histoire du Super Bowl.

2. Prince (Super Bowl 2007)

Sous une pluie battante — un élément météorologique inattendu qui a presque ajouté une dimension magique à sa performance — Prince a livré un show d’anthologie. Alternant entre ses plus grands succès et des reprises magistrales, il a conclu avec une interprétation inoubliable de « Purple Rain », qui a pris une dimension mystique sous les gouttes scintillantes. Cette performance est souvent citée comme la plus grande de l’histoire du show de la mi-temps.

3. Bruce Springsteen and the E Street Band (Super Bowl 2009)

Énergie, passion et rock pur—c’est ainsi que Bruce Springsteen a conquis le public en 2009. Avec une présence scénique exceptionnelle, « The Boss » a enchaîné des classiques comme « Born to Run » et « Glory Days ». Son interaction avec le public et sa joie communicative ont transformé cette performance en une célébration du rock à l’état pur.

Le rock au Super Bowl, une énergie intemporelle

Bien que les tendances musicales évoluent et que le hip-hop domine aujourd’hui les programmations du show de la mi-temps, ces performances rock emblématiques rappellent que ce genre musical a toujours su captiver les foules avec une intensité unique. Le Super Bowl demeure un événement où chaque artiste, quel que soit son style, peut marquer l’histoire avec une prestation inoubliable.