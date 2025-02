Foreigner : "I Want To Know What Love Is" passe un cap remarquable !

Un exploit assez fou !

Le groupe de rock Foreigner a récemment atteint un cap remarquable sur Spotify. Leur tube emblématique, "I Want To Know What Love Is", a officiellement dépassé le milliard de streams, intégrant ainsi le prestigieux "Billions Club" de Spotify.

Le groupe, qui est entré au Rock & Roll Hall of Fame, se retrouve aux côtés d'icônes musicales telles que The Beatles, The Rolling Stones, Queen, AC/DC et Elton John.

La version remasterisée de "I Want To Know What Love Is" en 1999 est à l'origine de ce succès. Ce morceau, initialement sorti en 1984, a immédiatement connu un succès en atteignant la première place du Billboard Hot 100 et en décrochant plusieurs certifications platine. Il est devenu un véritable hymne des années 80 et continue de toucher de nouvelles générations grâce aux plateformes de streaming.

Mick Jones, fondateur de Foreigner et auteur du morceau, a exprimé sa gratitude envers les fans : "Nous sommes véritablement honorés de faire partie du Billions Club de Spotify. Cet accomplissement témoigne de la force intemporelle de I Want To Know What Love Is et du soutien incroyable de nos fans à travers le monde. Alors que nous nous approchons de notre 50e anniversaire, cela nous rappelle à quel point notre musique a marqué de nombreuses personnes au fil des années."